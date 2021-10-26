وزير الإسكان يتابع مشروع «أبراج الداون تاون» بمدينة العلمين الجديدة

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة «cscec» الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5 أبراج بارتفاع 250 مترًا و4 أبراج بارتفاع 200 متر

وقال الجزار، إن مشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورًا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج 56 دورًا بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا.

منطقة تنمية بمدينة العلمين

وأضاف الجزار، أن مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة، هي باكورة المدن الجديدة في الساحل الشمالي.

وأشار وزير الإسكان، أن المدينة لها دور في جذب الكثافات السكانية، وهى ليست مدينة مصيفية، بل هي مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات «الزراعة، والصناعة، والسياحة، والترفيه، والخدمات»، وهي في المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور في منظومة العمران الساحلي.