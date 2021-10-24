في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن الوحدات السكنية بمدينة 15 مايو

تعد مدينة 15 مايو، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية المختلفة، داخل المدينة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 50 وحدة سكنية بموقع متميز، داخل مدينة 15 مايو، بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31 لتعاونيات البناء والإسكان.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل التفاصيل حول طرح وحدات سكنية بموقع متميز، داخل مدينة 15 مايو، وفقا لكراسة الشروط.

تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بوحدات مدينة 15 مايو

خطوات التقديم لحجز وحدات مدينة 15 مايو

1- يتقدم المواطن بالمستندات ويسدد جدية دخول القرعة العلنية، بمقر الهيئة الرئيسي «3 شارع سمير عبدالرؤوف، امتداد مكرم عبيد، بمدينة نصر، أو بموقع المشروع بداية من يوم الاثنين الموافق 18-10- 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 28-10-2021.

2- يتم تسليم صورة إيصال سداد دفعة جدية دخول القرعة إلى الموظف المسؤول، عن الحجز لإرفاقها بمستندات دخول القرعة.

مواصفات تسليم العمارات داخل مدينة 15 مايو

1- باب العمارة من الحديد المشغول والزجاج المسلح.

2- واجهات العمارات تشطيب كامل دهانات جاهزة عالية الجودة.

3- مداخل العمارات من الرخام.

مواصفات تسليم وحدات مدينة 15 مايو

- الوحدات نصف تشطيب، وتشمل:

1- باب الوحدة الخارجي من الخشب وفتحات الشبابيك والبلكونات، من خشب وشيش وزجاج.

2- الحوائط الداخلية محارة بالكامل ماعدا المطابخ والحمامات.

المستندات المطلوبة لحجز وحدة ضمن وحدات مدينة 15 مايو

1- نموذج رقم «1» طلب دخول القرعة العلنية.

2- نموذج رقم «2» إقرار بعدم سابقة الانتفاع.

3- نموذج رقم «3» إقرار بالاطلاع على الشروط والإجراءات والبيانات الواردة بالكراسة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي لكل من مقدم الطلب «الزوج - الزوجة».

3- فتحات الأبواب الداخلية حلوق فقط.

4- أعمال الكهرباء داخل الوحدة: مواسير وعلب فقط.

5- وصلات المياه والصرف الصحي: مخارج فقط.