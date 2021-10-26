مسؤولو الإسكان في جولة بالعاصمة الإدارية لتفقد المشروعات ونسب تنفيذها

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة موسعة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، ومسئولو الجهاز، والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم، بتفقد الأعمال المختلقة بالحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، والتقوا بمسؤولي الشركات العاملة في المشروع لمراجعة نسب التنفيذ ومواعيد التسليم وحل أي مشكلات عارضة لدفع العمل بالمشروع، كما تفقدوا الأعمال الجارية بالحي السكني الثالث «R3»، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات

وقال المهندس عمرو خطاب عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، إنَّ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، يعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها حوالي 10 كم، بمساحة تتراوح من 800 إلى 1000 فدان تقريبًا كمرحلة أولى، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، أنَّ الحديقة تحتوي على مساحات خضراء شاسعة، وبحيرات، وملاعب، ومسارات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، كما يضم المشروع المكونات التالية «بحيرة القراءة والعلوم، حديقة تعليمية للأطفال، الساحة الاحتفالية، بحيرة الفنون، الحديقة التراثية، النادي الريفي، النادي الرياضي، الساحة المركزية، مجمع المطاعم، السينما المفتوحة، الحديقة التفاعلية، حديقة الأعمال الفنية، بحيرة القوارب، واحة الرفاهية، حديقة ذات طابع إسلامي».

الحي السكني الثالث «R3» يضم 24 ألف وحدة سكنية

من جهته، قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنَّ الحي السكني الثالث «R3»، يضم 24 ألف وحدة سكنية ضمنها 952 وحدة نموذج فيلات ما بين وحدات منفردة ووحدات توين هاوس وتاون هاوس، ويتميز الحي بموقعه الاستراتيجي لقربه من المدينة الأكاديمية والمدينة الرياضية ومدينة المعرفة.

وأوضح أنَّ المشروع يعد من أول مشروعات العاصمة الإدارية التي تم البدء في تنفيذها، حيث جرى البدء الفعلي للحي منذ بداية العاصمة في عام 2016، والحي على مساحة 1016 فدانًا تقريبًا، ويضم جميع الخدمات اللازمة لخدمة قاطني الحي، لافتاً إلى أنَّ جميع الخدمات بالحي ستعمل بالذكاء الاصطناعي، وتشمل عدادات الكهرباء والمياه والغاز، كما تمّ الانتهاء من تنفيذ المجاورتين الأولى والثامنة وجارٍ استكمال باقي المجاورات تباعًا طبقًا لنسب التنفيذ المتقدمة، لافتًا إلى أنَّه تمّ تسليم عدد من الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث «R3» لحاجزيها منذ بداية العام الجاري.