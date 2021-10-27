وزيرة الصناعة: تنظيم بعثات ترويجية إلى رومانيا العام المقبل

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، مشيرة الى أن الوزارة تعتزم تنظيم عدد من البعثات الترويجية إلى رومانيا خلال العام المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية.

وقالت «جامع»، خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري الروماني، والتى ألقاها نيابة عنها الوزير المفوض ناصر حامد، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رومانيا خلال عام 2019، وزيارة كلاوس جوهانسون رئيس جمهورية رومانيا إلى مصر اليوم تعطي قوة دفع كبيرة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، مع وجود اهتمام من جانب رجال الأعمال في رومانيا بالتعاون مع رجال الأعمال في مصر في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية، بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج الكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وهي المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

بحث التعاون في مجال المقاولات في الدول العربية وإفريقيا

ودعت وزيرة التجارة والصناعة إلى بحث إمكانية التعاون بين الشركات المصرية والرومانية في مجال المقاولات في أسواق دول ثالثة، مثل الدول العربية وإفريقيا، خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها باع كبير في هذا المجال.

وقالت «جامع»، إن جهود الحكومة المصرية انعكست خلال السنوات الماضية على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية، حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة «موديز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «B2» بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في يوليو 2021، وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلاً عن الإدارة الفعالة للدين، كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.

جهود تطوير القطاع الصناعي المصري

ونوهت جامع بأن جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصناعي المصري، أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%.

وأشارت الى أنه وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، فقد جاءت مصر في صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال العام الماضي 2020، بما قيمته 5.9 مليار دولار، بما يمثل 14.75% من إجمالي الاستثمارات الواردة للقارة والتي بلغت 40 مليار دولار.

ومن جانبها، قالت دانيللا نيكوليسكو نائب وزير الاقتصاد والطاقة الرومانية، إننا نتطلع الى تعزيز علاقاتنا التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تحتل رومانيا المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والإفريقية.