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سلطة الطيران المدني تجدد ترخيص ثلاثة مطارات مصرية

محروس: تجديد الترخيص يعزز من سلامة المطار وخطوة نحو التنمية والاستثمار

كتب:

أيمن حمزة
06:07 م | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
المهندس محمد سعيد محروس

المهندس محمد سعيد محروس

جددت سلطة الطيران المدني ترخيص مطار الأقصر الدولي لمدة ثلاث سنوات، للمرة الأولى التي يحصل فيها المطار على التجديد بتلك المدة، كما حصل مطار «برج العرب الدولي» على تجديد ترخيص المطار لمدة عامين ومطار «أسوان الدولي» على تجديد الترخيص لمدة عام.

سلطة الطيران المدني تجدد ترخيص ثلاث مطارات مصرية خلال عام واحد

وحققت المطارات المصرية إنجازا جديداً بتجديد ترخيص 3 من مطاراتها دولياً خلال العام الجاري، وجاءت موافقة سلطة الطيران المدني، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطارات الثلاث عقب استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICA

والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

«محروس»: تجديد الترخيص يعزز من سلامة المطار

كان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أشاد خلال بيان صحفي بالإنجازات المتتالية التي حققتها الشركة عالمياً، سواء بالحصول على شهادات الاعتماد الصحي أو تجديد اعتماد الأيزو وتجديد ترخيص المطارات.

وأكد «محروس»، أهمية ترخيص المطارات المصرية والذي يعزز من سلامة المطار، ويؤكد استيفاءه لكافة متطلبات سلطة الطيران المدني المصري.

خطوة أساسية في التنمية والاستثمار

وأشار إلى أن ذلك التجديد يعد خطوة أساسية في التنمية والاستثمار، مشيداً بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية.

يذكر أن هذا الإجراء يضمن لشركات الطيران العالمية التشغيل الآمن وتقليل رسوم التأمين لدى شركات الطيران، مما يدعم زيادة الحركة الجوية بالمطارات وزيادة العائد الاستثماري، ويحقق التوجيهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030 ويدعم موقع مصر على مؤشرات قياس الأداء الدولي في مجال الطيران المدني على الرغم من التحديات والصعوبات التي تمر بها البلاد عامة وقطاع الطيران خاصة.

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