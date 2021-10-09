مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أول رحلة سياحية من بريطانيا

بعد فترة توقف امتدت لأكثر من عام، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم السبت، أولى رحلات السياحة البريطانية، قادمة من مطار جاتويك في لندن، تقل على متنها 150 راكبا بعضهم من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات: «بدأت انجلترا في تسيير أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ، بعد قرار رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور على البريطانيين زيارتها».

زيادة تدريجية في الرحلات البريطانية إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء

وأضافت المصادر، أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة تدريجية في أعداد الرحلات البريطانية إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث تصل الرحلات إلى 20 رحلة أسبوعية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، مشيرة إلى أن الرحلة التابعة لشركة «سيبيريا إير» وصلت شرم الشيخ قادمة من مطار جاتويك في لندن، وجرى استقبال الطائرة بمدافع المياه كإجراء دولي متعارف عليه في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو المتوقفة التي يجري استئناف رحلاتها مرة أخرى.

وكان في استقبال الرحلة فور وصولها فريق من العلاقات العامة والإعلام، وجرى إنهاء جميع إجراءات وصول الركاب، لخروجهم من الصالة وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة كورونا المستجد «كوفيد 19» للحد من انتشاره.

وتابعت المصادر بأنه من المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا من بريطانيا إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

ورفعت بريطانيا، اسم مصر من قائمة الدول المحظورة، وحددت برامج رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من الشهر الجاري، وهو ذات الحال بالنسبة لألمانيا، كما زادت أوكرانيا من رحلاتها إلى مصر، وستبدأ إيطاليا تسير رحلاتها إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية

وكان مطار القاهرة الدولي، استقبل بعد ظهر اليوم السبت، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية، القادمة من مطار معيتيقة الدولي، في أول تشغيل لها بعد توقف دام لنحو 7 سنوات، على إثر الأحداث الإرهابية التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية.

ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية «رقم LN202» إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مطار معيتيقة على متنها نحو 255 راكبا، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

وكان مطار القاهرة الدولي، نظم احتفالية بروتوكولية داخل مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بوصول أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الليبية من طراز A330 إلى مطار القاهرة بعد غياب عدة سنوات، حيث جرى استقبالها باحتفالية رش المياه على جسم الطائرة فور وصولها إلى المطار، وسط تقديم كافة التسهيلات لركاب الرحلة.