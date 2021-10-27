هنادي مهنا: أحمد بدير بكى في مشهد وقالي إنتي فاتن حمامة جيلك

أعربت هنادي مهنا عن سعادتها بردود فعل الجمهور على حكاية «بدون ضمان»، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، مؤكدة: «الآراء فاقت توقعاتي؛ولكن الحب الذي كان في الكواليس يدل على نجاح ينتظره العمل».

وتابعت هنادي مهنا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ياسمين مخرجة العمل كونت جو أسري في الكواليس لدرجة أنها كانت تشعر أن الجميع على درجة قرابة حقيقية منها»، مؤكدة أنها لم ترَ أنسب منهم للقيام بالأدوار التي أدوها.

هنادي مهنا وأحمد بدير

وأضافت هنادي مهنا: «الفنان أحمد بدير بكى في أحد المشاهد التي قمت بتأديتها أثناء المسلسل»، مؤكدة أنه أشاد بأدائها قائلا: «إنتي يا هنادي فاتن حمامة بتاعة جيلك»، معربة عن امتنانها لرأيه «شهادة من ممثل كبير مثل الفنان أحمد بدير التي نتعلم منه كلما شاهدته».

أعمالها المقبلة

وعن الأعمال المقلة لها، قالت إنها تنتظر عرض عملين مع المخرج سامح عبد العزيز في ثالث تعاون معه بعد مسلسل «خيانة عهد» مع يسرا، مردفة أنها تنتظر عرض فيلم «ليلة العيد» مع يسرا وسميحة أيوب وعدد كبير من الفنانين بالإضافة إلى فيلم «تماسيح النيل»، قائلة: «فيلم تماسيح النيل من الأفلام القريبة إلى قلبها ومتنوعة به لدرجة كبيرة للغاية حيث أغني به أكثر من لون ونوع موسيقي».

يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل «إلا أنا» مع هاجر أحمد وأحمد كشك وحنان سليمان وسلوى عثمان، وسبقها مسلسل «ورا كل باب» مع أحمد زاهر وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شاشة قناة الحياة.