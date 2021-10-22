هنادي مهنا تشعل الاستديو بـ«الطبلة».. غنت لعمرو دياب وحسن شاكوش

أفصحت الفنانة هنادي مهنا، عن رغبتها في الغناء الفترة المقبلة لأنها تحب الغناء كما أن لديها موهبة في «الطبلة»، وأخذتها من الفرقة الموجودة أثناء تصوير الحلقة لتطبل عليها، متابعة: «أنا بحب صوت الطبلة أوي وخدت دورات فيها، هوريكم بقى ولسه بتعلم عليها برضه».

هنادي تطلب زوجها على الهواء مباشرة

وأضافت «مهنا»، خلال استضافتها في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «CBC»، الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها طلبت من زوجها الفنان أحمد خالد صالح في اتصال هاتفي على الهواء مباشرة عن الأغنية التي يريد أن تغنيها على الهواء مباشرة، فطلب منها أن تغني أي أغنية للمطربة الإنجليزية «آدل».

غناء لعمرو دياب وحسن شاكوش

وغنت الفنانة هنادي مهنا أغنية للمطربة الإنجليزية آدل وكذلك أداء أغنية الغسالة من فيلم الغسالة للمطرب الشعبي ويجز، وغنت أيضا أغنية ضحكت للفنانة عمرو دياب، وأغنية بسكوتاية مقرمشة للمطرب الشعبي حسن شاكوش.

احترام رأي زوجها في دورها

وأوضحت الفنانة الشابة، أنها تحترم رأي زوجها في أدوارها، مبينة أنها بعض الأحياتن تستخدم سلاح المرأة الشهير «البوز»، مؤكدة أنها في بعض الأوقات ألغت خروجة مع زوجها بسبب غضبها لأنها لم تكن جاهزة مواصلة: «أنا مدتلوش الوش اللي يستاهله جوزي في الوقت ده، بس ياريت يكمل ويعمل المفاجآت ليا باستمرار».

وأشارت الفنانة الشابة، إلى أنها لا تعرف في الأمثال الشعبية، متابعة: «ابنك على ما تربي وجوزك على ما تربيه هو كمان باين والله ما أعرف المثل بجد مش عارفة، وفي مثل البيت بيت أبونا والغرب بيشاركونا ولا بيستأذنونا».

شعور باكتئاب بعد فقدن شديد للوزن

وكشفت أنها شعرت في فترة ما باكتئاب شديد بسبب وزنها الزائد، لأنها وصلت إلى مرحلة لا تعرف فيها ماذا يجب أن تفعل حتى تخسر هذا الوزن، داعية كل من يعاني من زيادة وزن بأن يعمل على خسارة هذا الوزن، وإذا لم يكن يعرف ماذا يفعل عليه أن يلجأ إلى طبيب مختص.