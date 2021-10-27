إخلاء وزارة الصحة الأمريكية في واشنطن بعد تهديد بتفجيرها

كشفت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية، منذ قليل، عن اضطرارها إلى إخلاء مقرها الواقع وسط واشنطن، بعد تلقي بلاغ بشأن وجود قنبلة وخطر وقوع تفجير هناك.

بلاغ بوجود قنبلة في وزارة الصحة الأمريكية

وأكدت مساعدة وزير الصحة والخدمات الاجتماعية للعلاقات العامة سارة لوفينهايم، تلقي بلاغ صباح اليوم بشأن وجود قنبلة مزعومة داخل مقر الوزارة، ما أسفر عن إجلاء جميع الموظفين من المبنى دون ورود حوادث، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

إغلاق الطرق المؤدية لوزارة الصحة الأمريكية

وأعلنت شرطة الكونجرس بدورها عن إغلاق عدد من الطرق في المنطقة.

ونشر مراسل موقع أكسيوس، لقطات تظهر تواجدا أمنيا مكثفا في محيط مبنى الكابيتول نفسه.