الشرطة الأمريكية تخلي مبنى بـ«الكابيتول» بسبب تهديد بوجود قنبلة

قررت قوات الشرطة إخلاء المبنى الثاني داخل «الكابيتول» (الكونجرس ومجلس الشيوخ) بسبب تهديد بوجود قنبلة، وذلك بعد إخلاء مبنى ماديسون بمكتبة الكونجرس.

ويحاول أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتحام الكونجرس أثناء الجلسة المنعقدة للتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ودخل المتظاهرون في اشتباكات مع الشرطة وتم إلقاء قنابل غاز لمنعهم من اقتحام الكونجرس، وفقا لما نشره موقع «فوكس نيوز» الأمريكي.

ودعا الرئيس الأمريكي أنصاره للسير إلى الكونجرس، الذي يشهد انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، قائلا: «سأسير معكم وسنذهب معا إلى الكونجرس لتحية السيدات والسادة هناك، نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلميا وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم».