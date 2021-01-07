إغلاق الكونجرس في ميشيجان بعد تهديد بوجود قنبلة

أغلقت قوات الأمن الأمريكية مبنى الكونجرس في ولاية ميشيجان، اليوم، بعد تلقي الشرطة تهديدات بوجود قنبلة داخل المبنى، وفقا لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

وقالت شرطة الولاية في بيان للقناة، إن مكتب مراقبة الكابيتول بالولاية تلقى مكالمة في الساعة 6:40 صباحًا حسب التوقيت المحلي، حول التهديد بوجود قنبلة في المبنى، قام الضباط بإجلاء الموظفين قبل دخول المبنى مع الكلاب البوليسية وفرقة المفرقعات للتحقيق، وتم بالفعل إغلاق المبنى أمام الجمهور، وفقا لما نشره موقع «فوكس نيوز» الأمريكية.

وتم إغلاق المبنى حوالي الساعة 7:30 صباحًا أثناء قيام شرطة الولاية بالتحقيق، بحلول الساعة 9:00 صباحا، تم إعادة فتح المبنى وقالت الشرطة إن الاتصال جاء من رجل وإن السلطات تصرفت بدافع «الحذر الشديد»، ولا يزال الحادث قيد التحقيق، وأكدت شرطة الولاية أنها ستحدد هوية الشخص الذي قام بالتهديد و«ستحاكمه إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وعلقت سكرتيرة ولاية ميشيجان، ميلوري ماكمورو، على الحادث عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «هذا سيستمر إذا لم تكن هناك عواقب. لهذا السبب من الفظيع لمثل هذه الدرجة أن عددا كبيرا للغاية من المتورطين في أحداث أمس تم مجرد اصطحابهم من كابيتول الولايات المتحدة مع إرسالهم إلى منازلهم».

وكانت السلطات في ميشيجان في حالة تأهب قصوى يوم الخميس بعد أن احتج أكثر من 300 شخص خارج مبنى الكابيتول بالولاية في اليوم السابق، جاءت تلك الاحتجاجات بعد أن اقتحم حشد من مؤيدي ترامب طريقهم إلى مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة بينما كان الكونجرس يصادق على تصويت الهيئة الانتخابية لجو بايدن.

ووقع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريس ميلر، على قرار بإرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني قوامها 6200 عنصر إلى العاصمة واشنطن، على خلفية اقتحام مبنى الكونجرس، أمس.