جامعة دمياط تحتفل بأول دفعة لشعبة البنات بكلية التربية الرياضية

شهد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، الاحتفالية التي نظمتها كلية التربية الرياضية، اليوم الأربعاء، لاستقبال الطلاب الجدد بالفرقة الأولى بالكلية، وكذلك الدفعة الأولى لشعبة البنات، وذلك بمناسبة بدء العام الجامعي 2021/ 2022.

حضر اللقاء الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد علي أبو شوارب، عميد كلية التربية الرياضية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري بجامعة دمياط.

قدم الاحتفالية الدكتور حمدي النواصري، مدرس التدريب الرياضي بالكلية، وبدأ برنامج الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

رئيس جامعة دمياط: شعبة البنات إضافة مميزة بكلية التربية الرياضية

وأعرب رئيس جامعة دمياط عن سعادته ببدء الدراسة في شعبة البنات بكلية التربية الرياضية، معتبراً أنها إضافة مميزة للكلية وللجامعة وللمجتمع الدمياطي، لما لها من دور في الحفاظ على الصحة العامة بممارسة الرياضات البدنية المختلفة، داخل الأقسام المخصصة للسيدات بالنوادي الرياضية والأماكن المختلفة بالمحافظة المخصصة لذلك.

رئيس الجامعة يشيد بدور كلية التربية الرياضية في إعداد شباب المستقبل

كما أكد رئيس الجامعة اعتزازه بكلية التربية الرياضية، لما لها من مكانة متميزة بين كليات الجامعة، في إعداد شباب المستقبل، باعتبارها الكلية الرياضية بالجامعة، ومصنع لأبطال الألعاب المختلفة، ولما يتميز به طلاب الكلية من احترافية عالية في تنظيم الأنشطة الرياضية والعروض الرياضية لمختلف الألعاب، في مختلف المناسبات التي تقيمها الجامعة.

كما ثمن رئيس الجامعة دور الدكتور محمد علي أبو شوراب، عندما أسند إليه الإشراف على الدراسة بحرم الجامعة الجديد منذ سنوات، ولما كان له من دور بارز في انتظام الدراسة، إلى أن وصل إليه حرم الجامعة اليوم، باحتضان عدد 10 كليات من كليات الجامعة.

وأهدى «أبو شوارب» المصحف الشريف للدكتور السيد محمد دعدور، كما قدم الشكر إلى عدد من طالبات شعبة البنات، اللاتي قمن برسم بعض الصور التذكارية، كما وجه رئيس الجامعة الشكر للطالبات، مثمناً لمساتهن الفنية بجانب مواهبهن الرياضية.