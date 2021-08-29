تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 2021.. تعرف على الاختبارات

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 2021، للالتحاق بها، حيث تشهد الكلية بحثا مكثفا من قبل الطلاب لمعرفة الحد الادنى للتنسيق وشروط الالتحاق بها، لاسيما عقب الانخفاض الكبير الذي شهدته معدلات قبول الحد الأدنى بالجامعات هذا العام. ويستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، كل ما يخص كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.

مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2021

ولم يتم بعد تحديد المصروفات الخاصة بالكلية، ومن المقرر إعلان قيمتها مع بدء التقديم للكلية.

تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2021

وعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، انخفض تنسيق الكليات بنسبة تراوحت بين 8 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل تنسيق كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية العام الماضي 2020 إلى 283.5 درجة بنسبة 69%، ومن المتوقع أن يكون تنسيق كلية التجارة جامعة المنوفية لعام 2021 نحو 61%.

عنوان كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية

يقع مبنى الكلية بشارع قسم شبين الكوم، في مدينة شبين الكوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2021

وحسب الموقع الرسمي للجامعة، فالأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة جامعة المنوفية لعام 2021 هي:

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

- إيصال دفع المصاريف.

- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

اختبارات القبول بالكلية

وحسبما أكد الدكتور نعيم فوزي، عميد كلية التربية الرياضية، فإن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، تتضمن الآتي:

- قياس الطول والوزن.

- الكشف الطبي على القلب، لإثبات كفاءة الطالب.

- اختبار المهارة الرياضية، مؤكدا أن الاختبارات يقوم بها عدد من أعضاء هيئة التدريس وتحت إشراف رئيس الجامعة.

أقسام الكلية

- الإدارة الرياضية والترويج.

- التدريب الرياضي وعلوم الحركة.

- العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية للتربية الرياضية.

- العلوم الحيوية والصحة الرياضية.

- المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

- نظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية وألعاب المضرب.

- نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية.

- نظريات وتطبيقات الرياضات ألماني.

- نظريات وتطبيقات المسابقات الميدان والمضمار.

- نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية.