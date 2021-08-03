الأوراق المطلوبة لاختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا

تستقبل كلية التربية الرياضية في جامعة المنيا، السبت المقبل، الموافق 7 أغسطس الجاري، طلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2021-2022.

وحددت إدارة شؤون الطلاب بالكلية الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات، وتشمل:

1- 4 صور شخصية للطالب المتقدم.

2- أصل رقم الجلوس.

3- 4 صورة من رقم الجلوس.

4- أصل إيصال الدفع الإلكتروني «فوري».

5- صورة من إيصال «فوري».

6- صورة استمارة تسجيل الإنترنت.

7- ظرف أبيص لاصق ذاتي a4.

8- صورة الرقم القومي، أو صورة شهادة الميلاد.

9- كارت 100 مليون صحة.

وكان الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أعلن الخميس الماضي، عن موعد بدء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتياز الطالب لاختبار القدرات المؤهلة، وذلك للطلاب الراغبين الالتحاق بكليات الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية النوعية شعبة الموسيقى، التربية الرياضية، كلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، اعتباراً من السبت 7 أغسطس الجاري وحتى الخميس 19 أغسطس، موجهاً بتخصيص قاعات انتظار لائقة بالكليات المعنية باختبارات القدرات، لتوفير الراحة والسلامة للطلاب المترددين.

وناقش رئيس جامعة المنيا، في وقت سابق تقريراً عن استعدادات الكليات وما أتخذته من خطوات لتطبيق الكتاب الجامعي الإلكتروني وإلغاء الكتاب الجامعي الورقي اعتباراً من العام الجامعي 2021/2022، وقياس مدي تفاعلها مع قواعد النشر الإلكتروني، ليكون نقلة نوعية للبنية التحتية المعلوماتية لجامعة المنيا وخطوة في طريق نجاحها نحو تطبيق التحول الرقمي.

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