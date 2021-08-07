كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبار قدرات كلية التربية الرياضية 2021 والأوراق المطلوبة، لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع الجامعات بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا بالتزامن مع بدء الاختبارات.

تعرف على اختبار قدرات كلية التربية الرياضية 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العليم، في منشور لها، عن دليل الطالب لاختبار قدرات كلية التربية الرياضية 2021، موضحة أن الهدف من الاختبار، هو قياس قدرة الطالب الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة وتتمثل الاختبارات في الآتي:

- الكشف الطبي المبدئي على القلب.

- قياس الطول والوزن.

- ألا يقل طول الطالب عن 165 سم.

- ألا يقل طول الطالبة عن 155 سم.

- اختبار القوام ويتم فيه الكشف عن العيوب والانحرافات القوامية.

- الاختبار الشخصي للكشف عن سلامة النطق والسمع والصوت والمظهر.

- اختبار المهارة الرياضية.

- اختبار السرعة (العدو 100 متر) بالزمن (15 درجة).

- اختبار تحمل قوة.

- اختبار قدرة الرجلين.

- اختبار التحمل (الجري 800 م) بالزمن (15 درجة).

تعرف على الملابس الرياضية المطلوبة لاختبار قدرات كلية التربية الرياضية 2021

أما عن الملابس المطلوبة لحضور الاختبار، فهي:

- ملابس الطلاب: فانلة دون أكمام، وشورت، وحذاء رياضي خفيف، وشراب قصير أبيض.

- ملابس الطالبات: بلوزة، وبنطال تدريب، وحذاء رياضي خفيف، وشراب قصير أبيض.

تعرف على الأوراق المطلوبة لأداء اختبار قدرات كلية التربية الرياضية 2021

- الإيصال الدال السداد.

- أصل رقم الجلوس وصورة منه.

- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6سم.

- صورة بطاقة الطالب الشخصية.

التسجيل لاختبار قدرات كلية التربية الرياضية 2021

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التسجيل لاختبار قدرات كلية التربية الرياضية 2021، سيتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

أماكن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية

وتتمثل أماكن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية في عدد من الجامعات أبرزها جامعة القاهرة وجامعة حلوان وجامعة عين شمس وجامعة سوهاج وجامعة بني سويف وجامعة المنيا.