سعر الدولار اليوم: مستقر أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات

واصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، 27 أكتوبر 2021، استقراره أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات، داخل أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل متوسط 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات معلنة من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات اليوم في مصر.

ويتم تحديد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عبر قياس مدى توافر المعروض من الدولار مقابل كميات الطلب، بجانب العديد من العوامل الأخرى مثل حجم صادرات الدولة مقابل وارداتها وتدفقات النقد الأجنبي.

وتستعرض «الوطن» لقرائها سعر العملة الأمريكية داخل البنوك الرئيسية بشكل يومي لقرائها المهتمين بسوق النقد وسعر صرف العملات.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

يباع سعر الدولار الأمريكي، اليوم، أمام الجنيه بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات المسائية، اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

ويتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بفروع بنك فيصل الاسلامي، مساء الأربعاء.

سعر الدولار في شركات الصرافة

سجل سعر العملة الخضراء اليوم بنهاية التعاملات أمام نظيرتها المصرية، بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء لـ الدولار في مصر

وأمام العملة المحلية الجنيه، يتداول سعر شراء الدولار عند أعلى مستوياته بالسوق المحلية داخل 3 بنوك؛ البنك الأهلي الكويتي وومصرف أبو ظبي الاسلامي وبنك الاستثمار العربي، ليسجل 15.68 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ الدولار في مصر

فيما لا يزال أكبر مصرفين حكوميين؛ البنك الأهلي وبنك مصر، يستحوذان على أدنى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري، عند 15.64 جنيه.