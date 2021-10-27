أستاذ علاقات دولية: بوخاريست حليف قوي.. ومصر قريبة من المواطن الروماني

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية، إن رومانيا من الدول التي شاركت في القمة العربية الإفريقية في شرم الشيخ من قبل وهي حليف قوي لمصر.

وتابعت أستاذ العلاقات الدولية: «القاهرة تصدر لبوخاريست منتجات بترولية وستكون سوقا مهما الفترة المقبلة بعد اكتشافات شركة إيني في شرق المتوسط»، مؤكدة أهمية اللقاء اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

علاقات القاهرة وبوخاريست منذ 1906

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبوخاريست تأسست في عام 1906 مبينة أن مصر دولة قريبة للمواطن الروماني لذا سيكون هناك فرص في تنشيط السياحة في البلدين والتعاون المشترك في مجال الصناعات والتصدير المتبادل بين البلدين.

رومانيا تمتلك إنتاجا متطورا في السكك الحديدية

وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية، أن رومانيا متطورة في إنتاج السكك الحديدية ومصر لديها رؤية طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية وسيكون هناك تعاون في الجانب العسكري بين رومانيا ومصر.

هناك تكامل اقتصادي بين رومانيا ومصر

وأكدت، أن هناك تكاملا اقتصاديا بين رومانيا ومصر لأن الأولى تنتج صناعات ثقيلة ومصر تنتج صناعات استهلاكية وبترولية تحتاج إليها رومانيا، متابعة: «رومانيا عضو في الاتحاد الأوروبي من 2007 ولها شراكة دفاعية مع حلف شمال الأطلسي وملتزم بمواقف الاتحاد الأوروبي، ورمانيا ستكون مدخل مهمة لمناقشة رؤية مصر في قضايا معينة بالنسبة للاتحاد الأوروبي».