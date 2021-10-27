«عبد الرازق» يستقبل رئيس رومانيا: نتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حالياً، وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

الزيارة تعتبر تكريماً وتوطيداً للعلاقات التاريخية

وعبّر المستشار عبدالرازق، ترحيبه الشديد بضيفه الكبير، مؤكّداً أنَّ هذه الزيارة تعتبر تكريماً وتوطيداً للعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا، معرباً عن تطلعه بأن تشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانياً واقتصادياً وثقافياً وسياحياً خاصة في ظل العلاقات الأخوية المميزة بين الرئيس السيسي والرئيس يوهانيس.

التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

من جهته، أعرب رئيس الجمهورية الروماني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالحفاوة التي قوبل بها في مصر والتي تحظى لديه ولدى المواطن الروماني بتقدير شديد قيادة وشعبا، مؤكّداً أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل وجود علاقات تاريخية وثيقة تمتد إلى 115 عامًا.

ودعا الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة البرلمان الروماني لتوطيد العلاقة بين أعضاء المجلسين مشيرًا إلى أنَّ الدبلوماسية البرلمانية على القدر ذاته من الدبلوماسية السياسية، مبينًا أنَّ ذلك سيسهم في دفع وتطوير العلاقات بين مصر ورومانيا في مختلف الأوجه.