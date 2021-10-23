رئيس الجمارك مستعرضا تجربة مصر في الميكنة: نشهد أكبر ثورة تطوير بعهد السيسي

اختتم الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، زيارته إلى موسكو التي استمرت 4 أيام بحضور المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مع القيادات الجمركية في 35 دولة.

الشحات غتوري يستعرض تجربة مصر في ميكنة الجمارك

واستعرض الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، خلال الندوة التي عُقدت على هامش زيارته إلى موسكو، التجربة المصرية في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، موجهًا رسالة محفزة إلى مجتمع الأعمال الدولي، بأن منظومة الإدارة الجمركية في مصر تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تبنيه لمشروع قومي لتحديث الجمارك، يحظى بدعم غير مسبوق ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ولفت إلى أن خطة التطوير ارتكزت على تحديث البنية التشريعية بالتوافق مع مجتمع الأعمال، بإصدار قانون جديد للجمارك عام 2020، يسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

إصدار قانون جديد للجمارك عام 2020

وقال «غتوري»، إنَّ قانون الجمارك الجديد يوفر الغطاء التشريعي للعديد من الممارسات الجمركية العالمية، حيث يعطي الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، ويتمّ لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

وأشار إلى أنَّه تمّ التعاقد على نظام أكثر تطورًا لإدارة المخاطر، يتسق مع أحدث التجارب العالمية، سيدخل حيز التنفيذ الفعلى بداية العام المقبل؛ بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.

تبسيط وميكنة الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي

وأضاف أنَّ القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج.

إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى الإفراج النهائي لأول مرة

وأشار إلى أنَّ القانون الجديد يرسخ دور الفاعل الاقتصادي المعتمد الذي يمنح العديد من المزايا للشركات الملتزمة فيما يسمى بـ«القائمة البيضاء»، موضحًا أنَّه تمّ في 2019 البدء في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، وتمّ آنذاك تداول 88 ألف بيان جمركي عبر هذه المنصة الإلكترونية الموحدة ارتفعت إلى 619 ألف بيان جمركي خلال عام 2021، حيث أصبحت هذه المنظومة تغطي 95٪ من واردات وصادرات مصر، ويمكن للمستوردين تقديم المستندات إلكترونيًا من خلال «تطبيق هاتفي» وتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي أيضًا، وبات هناك نقطة واحدة لقبول المستندات إلكترونيًا، وإصدار إذن الإفراج الجمركي، والسماح بالسداد الإلكتروني للرسوم التي تصدر في فاتورة مجمعة.

السماح بالتخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع

وأوضح أنَّ هناك لجانًا مشتركة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، لافتًا إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل 2021، وتم بدء التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر 2021 بحيث لا يتمّ شحن أي حاويات أو بضائع للموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام «ACI» الذى يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال إلغاء توثيق شهادة المنشأ واعتماد الفواتير في الغرف التجارية وقبول المستندات إلكترونيًا والإفراج على أساسها، إضافة إلى القضاء على المستورد المجهول، وحماية الحدود المصرية.

التعاقد على نظام أكثر تطورًا لإدارة المخاطر وتطبيقه العام المقبل

وأشار إلى أنَّه تمّ تسجيل أكثر من 50 ألف مصدر أجنبي على منصة «كارجو إكس»، كما سجل على منصة نافذة 11 ألف مستورد مصري، وتمّ إصدار أكثر من 80 ألف رقم «ACI» حتى الآن، موضحًا أنَّ منصة «كارجو إكس» توجد بها آلية «اعرف عميلك» التي تجرى فحصًا لتحديد مدى الثقة في المصدر الأجنبي، كما أن المستورد المحلي يتمّ فحصه أيضًا من خلال منصة «نافذة».