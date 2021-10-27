سوزان نجم الدين تعلن خطبتها باستعراض الخاتم على الهواء: أهم حاجة الحب

أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن خطبتها في الفترة الأخيرة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن خطيبها أو هويته، حيث يأتي ذلك بعد أسابيعٍ قليلة، من الشائعة التي جرى تداولها بشأن ارتباطها من الحارس الشخصي.

سوزان نجم الدين ترفض الإعلان عن موعد الزواج

وقالت سوزان نجم الدين، خلال حوارها مع برنامجET بالعربي، إنها دخلت في قصة حب مؤخرًا، وجرى خطبتها، إلا أنها رفضت الإعلان عن أي تفاصيل أخرى مُتعلقة بخطيبها أو حتى موعد الزفاف، إذ اكتفت باستعراض خاتم الخطوبة على الهواء.

سوزان نجم الدين عن اتهامها بالعنصرية: يقولوا اللي يقولوه

وأشارت سوزان نجم الدين، إلى الشائعات التي أثيرت حولها مؤخرًا بشأن ارتباطها بالحارس الشخصي، بعد انتشار صور لهما سويًا، إذ قالت إنها لم تجمعها أي علاقة حب به قط، نافية اتهامها بالعنصرية كونه أسمر اللون، قائلة: «أهم حاجة في الزواج أن يكون فيه حب وتفاهم وتسامح، مش خايفة من أي اتهامات والناس تقول اللي تقوله».

ترشيح سوزان نجم الدين لتجسيد شخصية مارلين مونرو في فيلم عالمي

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين، كشفت مؤخرًا عن خوضها تجربة سينمائية جديدة، من خلال تجسيدها لشخصية الفنانة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، في فيلم عالمي يجري التحضير له حاليًا، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه جرى ترشيحها لهذه التجربة، إبان فترة وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أبنائها منذ فترة، حيث فوجئت بفتاة أمريكية تتطلع إليها أينما تواجدت، مضيفة أن هذه المسألة لفتت انتباهها وانتباه أفراد عائلتها، ما دفعهم للتوجه إلى الفتاة لمعرفة أسباب ملاحقتها لهم.

سوزان نجم الدين تواصل تصوير بيوت من ورق

يذكر أنّ سوزان نجم الدين، تواصل تصوير مشاهدها في المسلسل اللبناني بيوت من ورق، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المُقبلة، وهو من بطولة طوني عيسي، يوسف الخال، جيني أسبر، يزن السيد، دانا جبر، ومن إخراج أسامة شهاب الحمد.