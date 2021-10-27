كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما: إنقاذ حياة

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، في 14 يوليو 2021، حيث كانت وزيرة الصحة أول متبرع دائم ببلازما الدم ضمن المشروع، وقامت الوزارة بإجراء أول تدريب لممثلي طلاب الجامعات، للمشاركة في التوعية بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما.

المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم

وأوضحت الوزارة في بيان لها، استقبال 85 طالبًا من كليات الطب والصيدلة، وهم المنوطون بالتدريب على تقديم التوعية الوافية بأهمية التبرع في المشروع القومي للتبرع بمشتقات بلازما الدم.

وأكدت الوزارة أن المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وتوفير الأدوية المشتقة من البلازما وإنقاذ حياة المرضى، وعن الأمراض التي تدخل فيها مشتقات البلازما وتعمل على علاجها هي: الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، أمراض المناعة وسرطان الدم، بعض أمراض الأعصاب والروماتيزم.

مراكز المشرع القومي للتبرع ببلازما الدم على مستوى محافظات الجمهورية

وخصصت الوزارة 5 مراكز لتجميع البلازما على مستوى محافظات الجمهورية وهي بالترتيب وفقا لوزارة الصحة «مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة بمجافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، والمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، بمحافظة القاهرة، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغريبة، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.

وشددت وزارة الصحة والسكان أنه في حال النزول للتبرع بالدم والمشاركة في المشروع القومي للتبرع بالدم، لابد من المحافظة على ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل الأيدي لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.