فاتن مسعد: استعنا بخبرات أجنبية في مشروع بلازما الدم

قالت الدكتورة فاتن مسعد، المشرف على المعمل المركزي لمشروع بلازما الدم ومشتقاته، إن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصنيع مشتقات البلازما، لاستخراج الأدوية التي تفيد في العديد من الأمراض المختلفة، لافتة إلى أنهم استعانوا بخبراء أجانب في هذا المجال، الذي يحتاج إلى خبرات فنية وبشرية عالية.

هالة زايد أول المتبرعين

وأضافت «مسعد»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن الحملة انطلقت، وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان هي أول المتبرعين، لافتة إلى أن هناك شريكًا إسبانيًا سيصنع البلازما لمصر في بداية المشروع، حيث تُجمع البلازما من المصريين، ثم تُصنع لدى الشريك الإسباني كمرحلة أولى، إلى أن تُوطن الصناعة في مصر بعد إنشاء مصنع في مصر.

وأشارت إلى أنهم استعانوا بخبراء فرنسيين وهولنديين، كما سافر مجموعة من الخبراء المصريين إلى الخارج، لمعرفة تفاصيل توطين هذه الصناعة في مصر، مشددًة على أنهم يدرسون كل الخطوات بشكل جيد.

البلازما المصدر الوحيد لصناعة بعض الأدوية

وأكدت أن البلازما هي المصدر الوحيد لصناعة بعض الأدوية التي تعالج أمراض معينة، مثل مرضى الكلى والكبد، وسيولة الدم، موضحة أن المصريين يحبون فعل الخير، ولهم أهمية كبيرة في هذا المشروع، لأن المتبرع يذهب إلى مركز التبرع بالدم ويملأ طلبًا.

اختيار الكراسي والأجهزة بدقة

وأوضحت أنهم اختاروا الكراسي والأجهزة وألوانها بدقة لكي تكون مبهجة، ويعود مرة أخرى للتبرع بالبلازما، لافتة إلى أن الجهاز يسحب الدم من الجسم، ثم يفصل البلازما، ويعيد الدم إلى الجسد مرة أخرى.