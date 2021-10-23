استخدامات بلازما الدم في علاج الأمراض المختلفة.. منها نقص المناعة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن استخدامات بلازما الدم في علاج الأمراض المختلفة، مؤكدة أن التبرع بها واجب إنساني لأنه ينقذ الكثير من المرضى.

بالتفاصيل.. استخدمات بلازما الدم في علاج الأمراض المختلفة

1 - تستخدم بلازما الدم في علاج مرضى الهيموفيليا وهي «النزف المتكرر».

2 - تستخدم أيضا بلازما الدم في علاج أمراض نقص المناعة.

3 - يتم استخدامها في علاج أمراض الكبد.

4 - تساعد بلازما الدم في علاج أمراض الكلى.

5 - وأخيرا تستخدم بلازما الدم في علاج الحروق.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن البلازما تمثل نسبة 55% من دم الإنسان، وتتكون من نسبة 92% ماء، ونسبة 8% بروتين وأجسام مضادة.

مراكز تجميع البلازما على مستوى محافظات الجمهورية

وحددت وزارة الصحة عددًا من مراكز تجميع البلازما على مستوى جميع محافظات الجمهورية وهي كالتالي:

1 - مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما.

العنوان بالتفصيل: 51 شارع وزارة الزراعة بمنطقة العجوزة بمحافظة القاهرة.

2 - المركز الإقليمي لنقل الدم في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

العنوان بالتفصيل: 5 أ شارع السكة البيضاء، وذلك أمام مصلحة الجوازات والهجرة، بمنطقة العباسية، القاهرة.

3 - المركز الإقليمي لنقل الدم في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

العنوان بالتفصيل: 987 شارع كورنيش النيل، وذلك بجوار مستشفى أورام درا السلام، بالقرب من كوربري الملك الصالح بالقاهرة.

4 - المركز الإقليمي في محافظة الإسكندرية.

العنوان بالتفصيل: ميدان عبد القادر أبو عقادة، وتحديدًا داخل مرفق إسعاف الإسكندرية أمام الاستاد بالإسكندرية.

5 - المركز الإقليمي بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

العنوان بالتفصيل: شارع حافظ وهبي، وتحديدًا خلف الأبنية التعليمية، وأيضا أمام مصنع الكاوتش، بالغربية.

6 - المركز الإقليمي في محافظة المنيا.

العنوان بالتفصيل: كورنيش النيل، وتحديدًا بجوار مركز أورام المنيا بمحافظة المنيا.