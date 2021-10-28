بنها الرياضي يستعد لانتخابات مجلس الإدارة بإجراءات مشددة وإشراف قضائي

قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، إن إدارات المديرية تتابع الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات نادي بنها الرياضي، والمقرر إجراؤها غدا الجمعة، بدءا من من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا.

الصبروط : إشراف قضائي على الانتخابات

وأضاف الصبروط، في تصريح صحفي، إن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي، مع استبعاد جميع العاملين بالنادي من المشاركة في الانتخابات أو الترويج لأي مرشح عبر الدعاية الانتخابية والتزام الحيادية، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة إدارية محايدة من مديرية الشباب والرياضة للإشراف على الانتخابات وتتكون من 3 مستشارين.

واشتدت المعركة الانتخابية التي بدأت مبكرا في نادي بنها الرياضي، حيث كثف المرشحون دعاياتهم قبل أيام من الانتخابات المقرر إجراؤها غدا الجمعة 29 أكتوبر لاختيار مجلس الإدارة الجديد لدورة مقبلة يتنافس فيها 36 مرشحا، وهم كالتالي:

4 مرشحين على مقعد رئاسة نادي بنها الرياضي

ترشح على مقعد رئاسة نادي بنها الرياضي 4 مرشحين، وهم كالتالي:

- أحمد برهومة.

- وائل منير.

- الدكتور مصبح الكحيلى.

- محمد حرفوش

3 مرشحين على مقعد نائب رئيس نادي بنها

وعلى مقعد نائب الرئيس تقدم 3 مرشحين هم:

- صلاح المهدي.

- حسام محرم.

- هاني فتحي.

مقعد أمين الصندوق

وترشح على منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة نادي بنها الرياضي 3 مرشحين هم

- عبدالكريم الجندي.

- محمد رفعت.

- صبري رشاد.

مرشحو عضوية مجلس الإدارة

وترشح على 5 مقاعد للأعضاء فوق السن 20 مرشحا هم:

- المهندس شريف خلف الله.

- أيمن عبد الغنى.

- أيمن رشاد.

- المهندس حماده الضوه.

- الكابتن حسن المني.

- ابتسام منصور.

- سامى صلاح.

- الكابتن فتحي عبد المنعم.

- الكابتن إبراهيم الخولي.

- وليد محي.

- الكابتن السيد أمين عز العرب.

- المهندس محمد خليل.

- الكابتن محمد الرعو.

- أحمد حشيش.

- المهندسة إيمان المرسى.

- إبراهيم عبدالله.

- حسين الأشهب.

- الحاج حامد الشيمي.

- أحمد عبد الحافظ الجزار.

- الدكتور عمرو ورده.

مرشحو العضوية تحت السن نادي بنها الرياضي

وتقدم 6 مرشحين على مقعدي تحت السن لانتخابات نادي بنها الرياضي، وهم:

- أحمد نجيب.

- رضوى الشافعي.

- الدكتور أحمد سعيد.

- كريم عز.

- أدهم عطية.

- أحمد رشاد.