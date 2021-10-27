بنها ضمن أفضل الجامعات العالمية في الطب والهندسة بتصنيف «يو إس نيوز»

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة لقائمة أفضل الجامعات المصنفة دولياً في مجالي الطب والهندسة وفقا لتصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي، مشيراً إلى أن جامعة بنها احتلت الترتيب 1068 عالمياً، كما احتلت الترتيب 39 أفريقياً، والترتيب 13 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، كما احتلت الترتيب 991 في مجال الطب، والترتيب 630 في مجال الهندسة.

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة لجميع منسوبي الجامعة، متمنياً المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.

«الجيزاوي»: الجامعة تقدمت 114 مركزا

من جانبه، أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ترتيب الجامعة تقدم 114 مركزاً على المستوى الدولي، عن تصنيف العام الماضي، وأن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.

وأشار نائب رئيس جامعة بنها إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية، مؤكداً أن تصنيف «يو إس نيوز» يعتمد على 13 مؤشرأً تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية، وقد صنف هذا العام 1750 جامعة، من أكثر من 90 دولة حول العالم.

تحديد المراكز وفقا للسمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة

ومن ضمن مؤشرات التصنيف السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالمياً، والكتب المنشورة بدور النشر العالمية والمؤتمرات الدولية، وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي وغيرها من المؤشرات التي تقيس جودة مخرجات البحث العلمي.