موضة شبابية.. تماسيح وكلاب وقطط تنافس أسعار الأغنام بالمنيا

يحرص عدد من الشباب على شراء وتربية الحيوانات الأليفة بل والمتوحشة أحيانا، وأصبح اقتناء القطط والكلاب والعصافير وأسماك الزينة بمختلف أنواعها تقليعة شبابية تزداد تدريجيا في مدن الصعيد ومنها المنيا، بل أن بعض الزواحف أصبح لها محلات مخصصة، ووصل الأمر أن أسعار الكلاب أصبحت تنافس أسعار الأبقار والأغنام في المحافظة التي تشتهر بتربية الماشية وتصدرها إلى باقي محافظات الجمهورية، وامتد الأمر ليشمل بيع التماسيح النيلية والتي يتم تحديد أسعارها حسب الطول.

«الوطن» ترصد في هذا التقرير أسعار القطط والكلاب والتماسيح والعصافير التي يتم عرضها في عدة محلات بمدن ومراكز المنيا وتشهد رواجا يزداد يوما تلو الأخر.

الكوكتيل أجمل أنواع العصافير وأغلاها سعرا

يقول فاروق زين العابدين، صاحب محل «كريزي بتس» لبيع الحيوانات الأليفة، بحي أرض سلطان شمال مدينة المنيا، إن أكثر زبائنه من الشباب بمختلف الأعمار وأكثر مبيعاته من العصافير والأسماك والقطط، موضحا أن أشهر أنواع العصافير هي الكوكتيل ويبلغ سعر «الزوج» بين 250 و500 جنيه بحسب اللون، فهناك ألوان جذابة سعرها مرتفع، يليها العصافير الأسترالي وتتراوح أسعارها «الزوج»، بين 100 و150 جنيها حسب العمر، يليها العصافير الروز أو الفيشر ويبلغ سعر الزوج بين 35 و65 جنيها حسب العمر.

أما بالنسبة للقطط فهناك نوعان معروفان، الأول الشرازي الأكثر مبيعا ويبلغ سعر القطة الواحدة بين 150 و300 جنيه، حسب مستواها الجمالي، ثم الهملايا ويبدأ سعرها من 1000 جنيه فأكثر.

وبالنسبة لأسماك الزينة فلها أنواع متعددة منها الجرامي، زربا، بلاك استوس، دانيو، تترا، شري بارب، بيتا، هارلي كوين، الكات فيش، الذهبية، ويبغ سعر السمكة الواحدة بين 5 و25 جنيها حسب النوع.

الهاكسي الروسي أغلى سعرا من كلاب الجيرمن الألماني

وأضاف «زين العابدين» أن الكلاب لها زبائنها الخاصة ومعظمهم من الشباب «ذكور»، ومن أشهر الأنواع التي يحرص الأغلبية على شرائها الجيرمن الألماني، ويبدأ سعره من 700 جنيه فأكثر، بحسب مستواه وحصوله على جرعات التطعيم ومدى العناية به، ثم الكولدن الألماني ويبدأ سعره من 1500 جنيه فأكثر، ثم الروت ومنه ألماني وأمريكي وسعره يبدأ من 2500 جنيه فأكثر، يليه الجريفون ومنه الألماني والفرنساوي ويتراوح سعره بين 300 و500 جنيه، وأخيرا الهاكسي الروسي ويبدأ سعره من 3 آلاف جنيه فأكثر.

وبالنسبة لأسعار السلاحف ومنها اليوناني والمصري تبدأ من 150 إلى 500 جنيه، ويوجد تماسح مصري يتم بيعه على حسب طوله بالسنتيمتر ويبدأ سعره من 150 جنيها بحد أدنى.

أما بالنسبة للأطعمة والأقفاص والأكسسوارات فأسعار أقفاص العصافير تبدأ من 35 جنيها وحتى 160 جنيها حسب الحجم، وأطعمة الأسماك والكلاب والقطط «دراي فود» يتراوح سعر الكيلو بين 25 و75 جنيها على حسب النوع، وجميع الإكسسوارات وتشمل فرش تمشيط الشعر، والأطواق، والسلاسل تبدأ من 10 جنيهات وحتى 85 جنيها حسب النوع.