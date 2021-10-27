فحص تلاميذ المنيا لكشف الطفليات المعوية والبلهارسيا والعلاج بالمجان

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة المنيا حملة فحص تلاميذ المدارس للعام الدراسى 2021/2022، للكشف عن الطفليات المعوية والبلهارسيا، للوقوف على نسب انتشارها وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان.

محاربة انتشار الأمراض المتوطنة والقضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تأتي ضمن حملات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الأمراض المتوطنة والقضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية، حرصًا علي صحة وسلامة تلاميذ المدارس، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وقالت الدكتورة راندا محمد خيرى مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة إن الفحص يستهدف الكشف عن الطفيليات المعوية والبلهارسيا بين طلاب المدارس والوقوف على نسب انتشارها وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان، بالإضافة إلى متابعة الحالات الإيجابية بالفحص بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء وسلبيتها، منوهة إلى أنه تم التشديد على الفرق المشاركة بعملية الفحص بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

قوافل طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، في وقت سابق، عن تنفيذ قوافل طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقري مركزي أبوقرقاص ومغاغة، ضمن خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولكافة فئات المواطنين في أماكنهم، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وللحد من مخاطر الزيادة السكانية.

ووجه محافظ المنيا، مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتنظيم أعمال تلك القوافل، للحد من مخاطر الزيادة السكانية، والتي تعوق مسار التنمية من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا على تنظيم ندوات للتثقيف الصحي لنشر الوعي للحد من الزيادة السكانية وكيفية التعامل بأساليب التربية الإيجابية.