إزالة إشغالات تعيق حركة الإسعاف بمحيط مستشفى المنيا العام

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة موسعة اليوم الأربعاء، لإزالة جميع الإشغالات التي تعيق مرور سيارات الإسعاف، وحركة المواطنين، في محيط مستشفى المنيا العام.

قاد أحمد عمر، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الحملة التي شملت عدداً من شوارع مدينة المنيا، بدأت من أمام مستشفى المنيا العام، وتم إزالة جميع الإشغالات، وإصلاح بعض التلفيات بالرصيف، ضمن خطة تكثيف حملات النظافة بنطاق المستشفى، للحفاظ على سلامة المرضى وتوفير جو صحي لهم.

تركيب كشافات جديدة وإصلاح المعطلة

كما تم المرور بشوارع المدينة، حيث وجه الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز المنيا، قسم الإنارة بسرعة العمل على تركيب 3 كشافات في شارع «الحسيني»، وإصلاح الكشافات المعطلة، تحت إشراف محمد قناوي، رئيس القسم، ومتابعة المهندس أنور عبد الظاهر، مدير الإنارة العامة بمركز ومدينة المنيا.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها المستمرة بشوارع المدينة، للوقوف على الحالة العامة بشوارع المدينة، وضبط حركة الشارع من خلال رفع الإشغالات، التي تعيق حركة المواطنين وتسبب التكدس المروري.

نقل 30 طن مخلفات للمقالب العمومية

وقال محمد رمضان، رئيس الوحدة المحلية لقرية «البرجاية»، إنه تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قرى «دماريس وصفط اللبن والبرجاية»، ونقلها إلى المقالب العمومية، لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وواصل قسم الإنارة في الوحدة المحلية جهوده لرفع كفاءة منظومة الإنارة، حيث تم صيانة وإصلاح 10 كشافات في عدد من القرى التابعة للوحدة.

وتابع «رمضان» إصلاح كسر بماسورة مياه في قرية «الفشنية»، التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم التأكد من إصلاحها وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمواطنين.

وفي وقت سابق، أصدر محافظ المنيا حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن، شملت تكليف الدكتور محمد حلمي برئاسة مركز ومدينة المنيا، بدلاً من الوحدة المحلية بأبوقرقاص، واللواء محمد محمود عزت رئيساً لمركز أبوقرقاص، بدلاً من العدوة، فيما تم تصعيد اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتيراً مساعداً للمحافظة، بعد أن كان رئيساً لمدينة المنيا.