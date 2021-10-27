أخبار المنيا.. قادة التطوع ومصنع للمخلفات ونقابة فرعية للعلاج الطبيعي

افتتح وفد من النقابة العامة للعلاج الطبيعي مقراً للنقابة الفرعية بالمنيا لتقديم الخدمات لأبناء المهنة، ونظمت الجامعة معسكراً تثقيفياً لطلابها الفائقين بعنوان «قادة التطوع»، فيما ناقش مجلس الجامعة كل ما يتعلق برفع الكتاب الإلكتروني على المنصات التعليمية، وموقف الطلاب من التطعيم بلقاح فيروس كورونا، وأعلن المحافظ سحب 9 وحدات مغلقة وغير مستغلة بالمنطقة الصناعية، ودراسة إنشاء مصنع للمخلفات الصلبة، كانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

افتتاح المقر الفرعي لنقابة العلاج الطبيعي

افتتح وفد من النقابة العامة للعلاج الطبيعي مقراً فرعياً للنقابة في شارع «هدى شعراوي» بمدينة المنيا، وقال الدكتور مصطفى عبد الباقي، نقيب العلاج الطبيعي بمحافظة المنيا، إن الخدمات التي تقدمها النقابات الفرعية تشمل تحصيل الاشتراكات وتجديد كارنيهات الأعضاء، وتقديم الندوات العلمية للطلاب والخريجين وعرض المؤتمرات وإقامة حملات التوعية والتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات لتقديم خدمات للمواطنين، موجهاً الشكر للنقيب العام، الدكتور سامي سعد، الذي يسعي لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المهنة.

سحب 9 وحدات مغلقة وغير مستغلة بالمنطقة الصناعية

ووافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على سحب 9 وحدات مغلقة وغير مستغلة ضمن حضانات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمنطقة الصناعية، مع دراسة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بجوار المدفن الصحي بطريق «وادي بعثران»، والاهتمام بتشجيع الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية مصر 2030.

«قادة التطوع».. معسكر تثقيفي للطلاب الفائقين بجامعة المنيا

ونظمت جامعة المنيا معسكراً تثقيفياً لطلابها الفائقين بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة تحت عنوان «قادة التطوع»، وذلك لتشجيع الطلاب وتوسيع مداركهم بالعمل التطوعي واطلاعهم علي الكثير من الإنجازات التي تقام علي أرض مصر، ليكونوا شركاء في عملية التنمية من خلال تميزهم العملي والعلمي.

رفع المقررات الدراسية على منظومة الكتاب الإلكتروني

وناقش مجلس جامعة المنيا الانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية لجميع أعضاء هيئة التدريس المسجلين بمنظومة الكتاب الجامعي الإلكتروني، عبر منصة الجامعة التعليمية، لتكون متاحة أمام الطلاب وفقا للآليات والضوابط التي وضعتها الجامعة لتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني، وآليات دفع المصروفات، وصلاحيات الدخول على المنصة، مع مراعاة دعم الطلاب غير القادرين من صندوق التكافل الطلابي.

بحث قرار منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا

كما ناقش مجلس جامعة المنيا تطبيق القرار الخاص بمنع دخول الحرم بدءاً من يوم 15 نوفمبر المقبل، إلا بعد تقديم ما يفيد الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بهدف الحفاظ علي الصحة العامة وتوفير بيئة جامعية آمنة.