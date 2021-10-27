أحمد أبو الغيط: السيسي شخصية تاريخية.. والشعب عليه الاجتهاد لمساعدته

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصية تاريخية بكل المواصفات، إذ كان جاهزًا للمسؤولية التي وقعت على عاتقه، وله تأثير في تحولات رئيسية على المسرح المصري، مؤكدًا أنه يتحرك بإيقاع عال للغاية، وعلى المواطنين التمسك بهذا الإيقاع العالي، مطالبا الشعب بأن يجتهد ويبذل كل الجهد لمساعدة الرئيس، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

الشعب المصري عليه أن يتمسك بهذه اللحظة التاريخية

وأضاف «أبو الغيط»، أن العسكريين المصريين والرؤساء المصريين جميعهم، لهم بصمات هامة جدًا، حتى محمد نجيب بشجاعته استطاع أن يتصدى للملك، فالشعب المصري عليه أن يعي ويتمسك بهذه اللحظة التاريخية، لأن التاريخ المصري ممتد، «10 أو 15 سنة في حياة المصريين، تُعد في التاريخ لحظة، فجميع المجتمعات فيها حركة وسكون، دي فلسفة الحياة»، وعلى الشعب المصري أن يحدث طفرة في التعليم والصحة والعلاقات الاجتماعية.

علينا مساعدة رئيس الجمهورية في إنجاز مهمة التطوير والإنجاز

وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، المواطنين المصريين اقتناص فرصة تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم في مصر، «عاوزين ننضبط، ونتصرف جميعًا، وكأننا شعب فيه 100% قدرة على القراءة والكتابة والامتناع عن التصرفات، التي لا ينبغي أن نسمح بها، وأن نطبق قوانيننا بحرفيتها، وأن نمسك بالقانون، ونعطي الفرصة المتكافئة للجميع، من أجل مساعدة هذا القائد في إنجاز المهمة».