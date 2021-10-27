أبو الغيط: الرئيس التونسي لديه شجاعة نادرة ورؤية ويتحرك بخطوات محسوبة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه التقى بالرئيس التونسي قيس سعيد بعد قراراته بعزل حركة النهضة الإخوانية، ووجد فيه وضوحا لخارطة طريق تونس بعد الأحداث الأخيرة ولكنه متكتم على التفاصيل.

وذكر أن الرئيس التونسي لديه تصميم قوي لتنفيذ هذه الخارطة، ويعي أهمية التحرك في إطار زمني والحاجة لتعديلات في فلسفة الحكم.

الرئيس التونس يتحرك بخطوات محسوبة

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التونسي يتحرك بخطوات محسوبة وبشجاعة نادرة، مبينا أنه التقى برئيسة الوزراء وهي شخصية راقية ولديها فكر ومتمرسة، مواصلا: «أتصور أن تونس في الطريق المظبوط، أخطر ما أرصده هو عدم وعي القوة الخارجية بالتفاصيل في تونس، لأن الإقليم ده تعرض لكذبة كبرى وهي التدخلات، وهما تدخلوا وقالوا بعد بكره هنديكم المليارات بعدما حولتم مجتمعاتكم لمجتمعات ديمقراطية، وأنا موافق على مبادئ الديمقراطية ولكن أقاتل بالواقعية، في 2011 مصر كان لها جيش وقائد التزم بالمطالب».

أهمية خروج تونس من الضغط الأوروبي بأقل الخسائر

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يأمل أن تخرج تونس من الضغط الأوروبي على الرئيس بأقل الخسائر، لافتا إلى أن تونس تعتمد على الزراعة والسياحية، والأخيرة ضُربت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والعمليات الإرهابية في البلاد، لكن شعب تونس متطور جدا ومتعلم، مشيرا إلى أن الرئيس بورقيبة ترك عليهم أثر إيجابيا لذا هو مطمئن على مستقبل هذه البلاد.