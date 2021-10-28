6 نصائح لزيادة سرعة الإنترنت.. احذر المواقع الإباحية

قال الدكتور يسري زكي، خبير أمن المعلومات، إن الانترنت بصفة عامة عبارة عن حامل لمعلومات، وبالتالي فإن هذا الحامل لكي يشعر به الناس يجب أن يكون منطلقا من مصدر ثم يمر على مستفيد، كما أنه لابد أن يكون هناك شبكات.

وأوضح «زكي» أن هناك 3 عناصر تتحكم في السرعة، وهي «الانترنت، والشبكات، والأجهزة»، بحسب تعبيره.

مشكلات تسبب بطء الإنترنت

وأشار خبير أمن المعلومات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن هناك عوامل قد تسبب بطء في سرعة الإنترنت، مثل المواصفات الخاصة بالشبكات، بالإضافة إلى طريقة الاستخدام: «بخصوص الشبكات اذا كان بها أي مشكلة الانترنت يصبح بطيئا، كأن يكون بها اختناق أو شيء مسدود، أو وجود خلل في الخوادم الموجودة بالمواقع والسيرفرات الكبيرة، ثم جهاز التابلت أو الموبايل أو الكمبيوتر العادي، هذه الأجهزة يجب أن تكون مواصفاتها جيدة، فقد يكون الانترنت بطيئا بسبب الأجهزة القديمة».

وواصل خبير أمن المعلومات حديثه عن سبل زيادة سرعة الإنترنت، لافتا إلى أنه يبدأ من معرفة مشكلة البطء، أو مقدم الخدمة قد يكون عنده مشكلات، فقد يوزعها على عدد أكبر من قدرة الشبكة أو الخوادم.

نصائح لزيادة سرعة الإنترنت

وقدم الدكتور يسري زكي عدة نصائح لزيادة سرعة الإنترنت، منها:

1- عدم فتح تطبيقات كثيرة على الأجهزة

2- لا تجعل التطبيقات كلها مفتوحة في وقت واحد.

3- لا تجعل كل التطبيقات تعمل تحديث في الوقت ذاته؛ لأن كل هذا يسبب بطء سرعة الإنترنت.

احذر المواقع الإباحية

4- كل ما زادت التحميلات تقل سرعة الإنترنت بالتطبيق المفتوح في أثناء التحميل.

5- عدم الدخول على مواقع ليست جيدة كالإباحية التي يصاحبها ما يعرف بالكوكيز، والتي قد تكون عبارة عن فيروسات، والفيروسات نوعان: اختراق أو تعطيل.

6- التأكد من سلامة الأجهزة ومنها الراوتر الذي قد يكون نقله جزءا من العلاج، لو كانت الشبكة في المنطقة أو المكان الذي يتواجد به الجهاز «ضعيفة».