«المستشفيات الجامعية»: لم نُعد فتح أي مستشفى عزل سبق إغلاقها

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة إعادة فتح المستشفيات والأماكن التي كانت مخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا مرة أخرى بعد غلقها عقب الانتهاء من الموجة الثالثة، وذلك لمواجهة الموجة الرابعة، قائلا: «لم نفتتح حتى الآن أي مكان كان مخصصا لعزل المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثالثة مرة أخرى».

وذكر أن الأماكن المخصصة حاليا تلبي احتياجات الأزمة، ولا توجد أي مشكلات أو أزمات تتعلق بفيروس كورونا.

«عبدالغفار»: لم نفتتح الأماكن التي أُغلقت في الموجة الثالثة

وأكد أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفيات الجامعية والأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا مستعدة لكل السيناريوهات، لافتا إلى أن الحالات الحقيقية هي المعلنة في إحصائيات وزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أن نسب الإشغالات في أسرّة حجز فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية لا تتخطى 20% من الأماكن للحجز الداخلي من إجمالي الأسرّة، ولا تتجاوز 30% في الرعايات المركزة من إجمالي عدد الأسرّة بوحدات الرعاية المركزة.

المستشفيات الجامعية: 20% نسبة إشغال أسرّة الحجز الداخلي في مستشفيات عزل كورونا

وأكد أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك توافرا تاما من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بكل العيادات والمستشفيات، ولا توجد أي أزمات بشأن المرض، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتوفير أي مستلزمات تتعلق بالجائحة.

وناشد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المواطينن بضرورة التسجيل للحصول علي لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالفيروس، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي.