«المستشفيات الجامعية»: سلالة دلتا المنتشرة هي الموجة الرابعة لـ كورونا

تواصل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لمواجهة أي سيناريوهات متعلقة بفيروس كورونا، خاصة مع زيادة الأعداد من المصابين بالمرض.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سلالة دلتا هي الأكثر انتشارا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك وفقا للدراسات التي أجراها أطباء مستشفى قصر العيني، بالتعاون مع أطباء مستشفى 57357 للأورام.

ولفت إلى أنه تم إجراء تحاليل عينات مرضى المصابين بفيروس كورونا في محافظات أسيوط وسوهاج والمنصورة والزقازيق، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للفيروسات التنفسية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اكتفاء تام من المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين بالمستشفيات الجامعية

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك أكثر من دراسة أجريت على فيروس كورونا تصل لـ6 دراسات، موضحا أن أبرزها يتعلق بانتشار السلالات، التي أثبتت أن سلالة دلتا الأكثر انتشارا بجانب السلالات القديمة، مشيرا إلى أن بيانات وزارة الصحة، توضح أن هناك زيادة في أعداد الإصابات في فيروس كورونا من المصابين بمختلف المستشفيات الجامعية.

المستشفيات الجامعية تبدي استعداداتها لأي سيناريوهات

وبشأن المستلزمات الطبية والأدوية واستعدادات المستشفيات، أوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن هناك استعدادا على أعلى مستوى لأي سيناريوهات، مؤكدا أن هناك اكتفاء تاما من المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين بجميع المستشفيات الجامعية، خاصة المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وناشد «عبدالغفار» المواطنين، بضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، أبرزها تحقيق التباعد الاجتماعي وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل واستشارة الطبيب المختص حال ظهور أي أعراض جانبية للمرض.