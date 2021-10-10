المستشفيات الجامعية: لا توجد أزمة مستلزمات أو أكسجين بسبب إصابات كورونا

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الجاهزية التامة للمستشفيات الجامعية، والاستعداد التام لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا «كوفيد 19»، مؤكدة استعداد مختلف الوحدات العلاجية، موضحة أن المستشفيات والأماكن المخصصة لعزل كورونا بالمستشفيات الجامعية تشهد زيادة يوماً بعد يوم في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشددة على عدم رصد أي أزمات في المستشفيات في هذا الشأن.

التعليم العالي: إصابات كورونا في تزايد ومستعدون لأي طوارئ

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي مشكلات أو أزمات تتعلق بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية والأوكسجين بالمستشفيات الجامعية أو المستشفيات المخصصة لعزل كورونا، بجانب توافر الأطقم الطبية المدربة، مشيرة إلى أن هناك خططا وضعها الأعلى للمستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات، مشيرة إلى أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالأوبئة والأمراض عامة.

حاتم: انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا بنهاية أكتوبر

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجب على المواطنين الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مع الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن التوقعات تشير إلى أن انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا بنهاية شهر أكتوبر الجاري.