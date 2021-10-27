السيسي يدعم الطفل أحمد تامر: «أنا زي جدك.. وهتبقى شيخنا في أول افتتاح»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يدعم موهبة الطفل أحمد تامر، حافظ وقارئ القرآن الكريم، قائلًا: «أنا زي جدك يا أحمد، مش ممكن نقدر نحقق اللي وصلنا ليه إلا لما ندعم المواهب ونرعاها».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر »، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»: «بستأذن الوالد إنك أول افتتاح لينا هتبقى الشيخ بتاعنا، ونقرأ ما تسير من القرآن، أدعوك لهذا الأمر».