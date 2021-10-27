«أبو الغيط» يشيد بإلغاء الطوارئ: شخصية السيسي لا يأتي بها الزمن كثيرا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات ومشروعات وافتتاحات هي خطوة من ألف خطوة يراها ويتصورها، موضحًا أن الشعب المصري مُطالب بأن يُساعد الرئيس ويقف بجانبه وأن يجتهد معه، لأن شخصية الرئيس السيسي لا يأتي بها الزمن كثيرًا.

شخصية السيسي لا يأتي بها الزمن كثيرا

وتحدث «أبوالغيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، عن قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، فذكر أنه خلال سنوات عمله كوزير للخارجية كان كثيرًا ما يجري تداول هذا الأمر حول حالة الطوارئ، ولكن دائما كان هناك خشية من الإرهاب وجماعات الإرهاب والتهريب والمخدرات، فالأمن في أي دولة سواء الولايات المتحدة الأمريكية يكون لديه قراراته، وكذلك في بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا، تأخذ إجراءات لحماية أمنها.

أبوالغيط يشيد بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه عندما نصل لحالة إلغاء مد قانون الطوارئ أو تجميده، فهو يعكس بالطبع ثقة بأن المجتمع المصري مستقر وليس هناك حالة توتر، وهدوء واستقرار المجتمع، وأن الإرهاب لا يحتاج في مقاومته لإجراءات طوارئ، أو إجراءات تخرج عن الإطار الطبيعي للعملية القانونية، لكن دائما نتمسك بالحذر، لأن الإرهاب والإرهابيين وجماعات الرفض دائما تستغل مناخات محددة للقيام بأعمالها، «بس الدولة صاحية».