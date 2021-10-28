تفاصيل خطة انتقام مسجل خطر لابتزاز رجل أعمال.. «زور إيصالات أمانة»

«خد مني فلوس ورفض يرجعها.. الخير اللي هو فيه بسببي»، بهذه الكلمات برر عاطل يدعي «سيف. خ»، 44 سنة، تفاصيل ابتزازه رجل أعمال، يدعى «ع. ج»، 45 سنة، من خلال تزوير إيصالات أمانة بتوقيع منسوب للمجني عليه، وإقامة دعاوى قضائية ضده بتهمة خيانة الأمانة، في عدد من المحاكم بمختلف المحافظات.

فشل الحلول الودية

وقال المتهم في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، إنه كان يأتمن المجني عليه ولديه أموال له، ولم يحصل منه على ما يفيد باستلامها منه، موضحا: «خلاني على الحديدة، وكنت مآمنه، بس هو مصانش الأمانة ولا العيش والملح، ورفض يرجعلي فلوسي»، مؤكدا أنه حاول حل الخلاف بينهما بشكل ودي، لكنه رفض.

المتهم يعترف: زورت توقيعاته

ولفت المتهم إلى أن الرغبة في الانتقام أعمته، وتوعد المجني عليه بالانتقام، وزور إيصالات أمانة منسوبة للمجني عليه، وأقام دعاوى قضائية ضده في عدد من المحاكم، وحصل على أحكام قضائية ضده بأشياء وهمية، لكن الأخير أبلغ عنه، وجرى التوصل إليه من خلال المحامي الذي كلفه بإقامة الدعاوى.

المجني عليه مدير شركة

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مدير وشريك إحدى الشركات، بتزوير أحد الأشخاص عددا من إيصالات الأمانة المنسوبة للشاكي، واستخدامها في إقامة دعاوى قضائية ضده، والحصول بموجبهم على أحكام قضائية.

خلافات مالية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، نظرا لوجود خلافات مالية بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.