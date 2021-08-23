ضبط شخصين أرغما آخر على توقيع 6 إيصالات أمانة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «عامل - مقيم بدائرة القسم»، بتضرره من «أحد الأشخاص ونجله – مقيمين بدائرة القسم»؛ لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع «6» إيصالات أمانة والاستيلاء منه على هاتفه المحمول حال تواجده داخل محل سكنهما، ومطالبته لهما بمستحقات متأخرة خاصة به حال عمله لديهما في مجال جمع القمامة.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما «6 إيصالات أمانة» مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وكذا «الهاتف المحمول» المستولى عليه، وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.