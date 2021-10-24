ضبط 4 خطفوا صديقهم وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالتجمع: «خناقة قلبت جد»

ألقى ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص في التجمع بتهمة اختطاف آخر وإكراهه على توقيع «إيصالات أمانة» لخلافات بينهم، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ من سيدة باختطاف شقيقها

كان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بتلقيها اتصال هاتفي من أحد أصدقاء ابنها الذي يعمل بمحل تجاري، وأبلغها خلاله بحضور مجموعة من الأشخاص المجهولين لمحل عمله واصطحبوا ابنها لمكان غير معلوم.

احتجاز داخل شقة بالمطرية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه داخل عقار في المطرية، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف العقار المشار إليه وضبط 4 أشخاص وبصحبتهم المجني عليه «مصاب بسحجات بالوجه».

إيصالات أمانة

وبسؤال المجني عليه، اتهمهم باختطافه واحتجازه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقرّ 3 متهمين بأنهم ارتكبوا الواقعة لوجود خلافات مع المجني عليه فخططوا للانتقام منه، وفي سبيل ذلك استعانوا بالمتهم الرابع لاختطافه واحتجازه داخل الشقة محل الضبط -ملك أحدهم- وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها، مع إكراهه على توقيع «إيصالي أمانة على بياض» وبمعرفتهم تمّ ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.