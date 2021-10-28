البرهان يعفي 6 سفراء من مهام عملهم

أعفى الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للجيش السوداني، 6 سفراء سودانيين من مناصبهم، حسبما نقلت «العربية» عن التلفزيون الرسمي السوداني، أمس الأربعاء.

وأمر البرهان باعفاء كلًا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا ورئيس البعثة السودانية بجنيف.

البرهان: لا نريد وصاية من أحد

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أن ما جرى ليس انقلابا، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «العربية»: «لا نريد وصاية من أحد ونعرف كيف ندير شؤون السودان».

وأصدر قائد الجيش السوداني عدة قرارات، على رأسها إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء، واللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية، وتجميد عمل لجنة التمكين، وتكليف المديرين العاملين بالوزارات بتسيير الأعمال، وتشكيل حكومة كفاءات جديدة، لتولي إدارة الأمور في البلاد، وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن لشعبها، والحفاظ على مقدراته، والتعامل مع التحديات الراهنة، بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، أنّ أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.