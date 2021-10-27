«أبو الغيط»: لا يمكن تخيل السودان بدون قوات مسلحة.. ويجب تفعيل الحوار

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن النخب السودانية منتشرة على الأرض في الخرطوم، ولكن لا يمكن تخيل السودان بدون قوات مسلحة لأنها صاحبة تأثير ودور، وكذلك لا يمكن إزاحة القوة المدنية، مشيرا إلى أن هذه الأطراف باقية طالما بقيت السودان، ولا يمكن محوها بـ«أستيكة»، ومن ثم يجب ضبط النفس وتفعيل الحوار والسعي الإيجابي لإيجاد توافق ورغبة من أجل مستقبل الدولة الشقيقة.

ولفت «أبوالغيط» إلى أن الحوار أمر ضروري، وفشله مرات لا يعني أنه غير صالح، ولكن يجب ألا تُسفك نقطة دماء سوداني واحد.

«البرهان» لديه وعي بأوضاع السودان

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال استضافته في برنامج على «مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تابع تدخلات وأحاديث الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي بالسودان وهو شخص لديه وعي بالأوضاع السودانية، متابعا: «أملي السودان يخرج من الأزمة، ويدرأ التدخلات الخارجية، ويتم تقييد الطموحات الداخلية ويجب الحوار وسرعة بناء توافق».

ماذا يحدث في السودان؟

وشهدت دولة السودان احتجاجات، الثلاثاء الماضي، من قبل محتجين عقب عزل رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان لرئيس الوزراء الحالي عبدالله حمدوك، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد من أجل تشكيل مجلس وزاري جديد مع عزل كل حكام الولايات السودانية بعد نحو عامين من عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.