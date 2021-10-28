إخلاء أكبر محطة قطارات في باريس بسبب بلاغ بوجود قنبلة

تلقت الشركة المسيرة للقطارات في فرنسا، تهديدًا بوجود قنبلة في محطة القطارات الشمالية بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلى الفور أبلغت السلطات الأمنية، التي فرضت طوقًا أمنيًا حول المحطة، وطلبت من الركاب إخلاء المحطة على الفور.

وأعلنت السلطات تعطل حركة القطارات في المحطة التي تعتبر من أكبر محطات القطارات في باريس، وتربطها بمناطق الشمال الفرنسي.

بلاغ بوجود قنبلة

وأكدت «العربية» أن الشرطة الفرنسية أخلت محطة قطارات «غار دو نو»، في قلب باريس، إثر تلقيها بلاغا عن وجود قنبلة في المحطة، وفرضت السلطات الأمنية طوقا أمنيا وطلبت من الركاب إخلاء المحطة، وتعطلت حركة القطارات فيها.

يأتي هذا التهديد بعد ساعات من اكتشاف رسالة تهديد كاذبة بأحد طائرات شركة مصر للطيران، في أثناء رحلتها للعاصمة الروسية موسكو، بعد قرابة 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار القاهرة الدولي.

وقرر قائد الطائرة على الفور العودة لمطار القاهرة الدولي؛ إذ أخليت الطائرة وجرى تفتيشها بدقة، لتتبين سلبية البلاغ.

وسيرت مصر للطيران طائرة أخرى بالرحلة المتجهة لموسكو، في الوقت الذي تجري فيه السلطات الأمنية، تحقيقا لمعرفة من وضع هذه الورقة في الطائرة، وتسبب في الأزمة.

وكانت فرنسا قد بدأت في الثامن من سبتمبر الماضي، محاكمة 20 متهما في سلسلة اعتداءت ارهابية حدثت بواسطة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، التي تعتبر الأعنف في باريس منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولقى فيها 130 شخصا مصرعهم، بينما جٌرح أكثر من 350 آخرين.