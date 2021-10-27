إقلاع الطائرة المصرية من القاهرة إلى موسكو بعد سلبية بلاغ بوجود تهديد

أعلنت شركة مصر للطيران إقلاع طائرتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى موسكو، من طراز B737-800، قبل قليل، وعلى متنها 93 راكبا، وذلك بعد التأكد من سلبية وعدم صحة البلاغ الخاص بوجود تهديد.

وكان مصدر مسؤول في شركة مصر للطيران، قال إنّ الشركة بدأت إجراءات تجهيز طائرة بديلة للإقلاع إلى موسكو، بعد عودة طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 MS، التي كانت متجّهة إلى روسيا، بسبب رسالة تهديد على أحد مقاعد الطائرة.

إشادة بحسن تصرف الركب الطائر لشركة مصر للطيران

ومن جانبهم، أشاد ركاب الرحلة رقم MS729 من طراز A220-300، بحسن تصرف الركب الطائر من رجال شركة مصر للطيران، وحسن تعامل قائد رحلة موسكو مع الموقف، مشيراً إلى أنه فور هبوط الطائرة، وإنزال ركابها، قدمت الشركة لهم وجبات ومشروبات مجانية؛ لحين انتهاء كافة الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الأحداث، كما وفرت للجميع كافة الخدمات اللازمة لحين إقلاع رحلتهم.

عودة رحلة مصر للطيران بعد إقلاعها بـ22 ساعة

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في وقت سابق اليوم، إن عودة رحلة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو، بعد إقلاعها بـ 22 ساعة، أمر طبيعي جدا، خاصة أن النظام العالمي للطيران المدني، يشدد على ضرورة التعامل مع أي رسالة تحذيربة على أنها حقيقية، ولا يمكن تجاهلها، حيث إنها يمكن أن تمثل خطورة داهمة على حياة الركاب، وذلك طبقاً للمنصوص عليه بأدلة العمل، ووفقا للنظام العالمي بقطاع الطيران المدني، مشددا على أنه يجب التعامل مع أي تهديد أو تحذير بشكل جدي.

وأشار إلى إنزال جميع الركاب من الطائرة للتأكد من سلامة الإجراءات اللازمة، وفور الانتهاء من الإجراءات يتم السماح للركاب بمغادرة البلاد.

وعزلت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، الطائرة فور هبوطها، وتم تمشيط الطائرة بالكامل، بمعرفة المتخصصين.

وكان مصدر مسئول بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلن عن عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300، بسبب وجود رسالة تهديد من مجهول على أحد مقاعد ركاب الطائرة، وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة.