الشرطة تكشف حقيقة تهديد أسرة بتفجير منزلهم في سوهاج

نشرت فتاة تقيم بمدينة طما شمال محافظة سوهاج مقطع فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تستنجد فيه بالشرطة، وتتهم أحد الخارجين عن القانون بتهديدها وأسرتها بالقتل باستخدام المتفجرات وأسطوانات البوتاجاز، وتفاعل رواد الموقع مع المنشور بمشاركته على نطاق واسع، بعدها نشرت الفتاة مقطعا آخر تتهم فيه شقيق الشخص الذي هددها، بتهديدها أيضا بالقتل.

الشرطة تفحص الفيديو وتنتقل إلى مكان البلاغ وتطارد المتهم

الأجهزة الأمنية في سوهاج، وصلها مقطع الفيديو وتم التحرك الفوري إلى مكان البلاغ بمدينة طما وتبين من الفحص أن هناك خلاف مع أحد المطلوبين على ذمة قضايا وبين والد الفتاة «أمنية خالد»، صاحبة مقطع الفيديو، وبينت التحريات أن المتهم ابن عم والد الفتاة، وبينهما خلافات على ملكية منزل، وتم مطاردة المتهم للقبض عليه.

وتباشر الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم عن طريق تتبع خط سيره ومكان تواجده بدائرة مركز طما، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأشارت التحريات إلى أن الفتاة غير مقيمة بمدينة طما وأنها متواجدة حاليا بالقاهرة بعيدا عن أسرتها.

المتهم فتح أسطوانة البوتاجاز وهدد الأسرة بإشعال النيران فيهم

وقال أحد سكان شارع «بيت الأحمر»، بمدينة طما شمال سوهاج وهو المكان الذي شهد الواقعة أن هناك خلافا مع والد الفتاة وابن عمه، على ملكية منزل بالميراث، وأن المتهم حضر أمس وبحوزته أسطوانة بوتاجاز وضعها أمام المنزل، مهددا الأسرة وقام بفتح الغاز إلا أنه أغلق الأسطوانة مرة أخرى، وغادر المكان عندما علم بقدوم الشرطة.

وأضاف أن الشرطة طاردت المتهم وحدث تبادل لإطلاق النيران لكنها لم تتمكن من القبض عليه ويجري عملية بحث مكثفة للوصول إلى مكان تواجده.

الفتاة تحذف مقطع الفيديو من صفحتها

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، حذفت الفتاة مقطعي الفيديو من صفحتها واكتفت بنشر بوست بأن الأمن حضر إلى المنطقة وأن أسرتها في أمان، ثم عادت وحذفت البوست، ونشرت بوست جديد بأن الشرطة لم تحضر إلى منزل أسرتها، وأن أسرتها لازالت في خطر، وأن المتهم يهددهم بالأسلحة والمتفجرات، لتثير الفتاة حيرة متابعيها.