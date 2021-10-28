السيسي يوافق على اتفاقية قرض بـ50 مليون دولار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 185 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

ويساهم القرض في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في جمهورية مصر العربية، والاتفاقية وقّعت في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنا.