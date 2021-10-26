قرار جمهوري بتعيين 97 معاونا للنيابة الإدارية كتب: الوطن 09:47 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 السيسى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 198 لسنة 2021، بتعيين 97 معاونا للنيابة الإدارية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية،للاطلاع عليه اضغط هنا. اقرأ المزيد: شروط قبول طلبات تعيين الإناث بالمحاكم وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وزير العدل يكرم متحدث نادي النيابة الإدارية لجهوده النيابة الإدارية تحقق في شكوى «صيدلانية الزقازيق» النيابة الإدارية تعلق على اختراق حسابها الرسمي على «إنستجرام» حركة تنقلات النيابة الإدارية.. والتنفيذ الأسبوع المقبل النيابة الإدارية: انتهينا من «الرقمنة» في محافظات القناة وسيناء النيابة الإدارية السيسى معاون نيابة