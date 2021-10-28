مدير كبد المحلة: إنشاء قسم الجراحة يخدم آلاف المرضى

أكد الدكتور أحمد محرز جاد مدير مستشفي كبد المحلة، أن موافقة وزارة الصحة على إنشاء قسم جراحة الكبد والجهاز الهضمي أثلج صدور الفريق الطبي بالمستشفى، كونه أول قرار من نوعه في أقسام الكبد بمحافظة الغربية.

الصحة توافق علي إنشاء قسم جراحة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى كبد المحلة

جاء ذلك تزامنا مع موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على اقتراح الدكتور محمد فوزى السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بإنشاء قسم جراحة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى كبد المحلة الكبرى في محافظة الغربية .

جهود مبذولة للنهوض بعمليات جراحة الكبد والجهاز الهضمي

وأعرب «محرز»، عن سعادته بالقرار لافتا إلى أنه إنجاز طبي داخل صرح وطني يخدم عشرات الآلاف من مرضى الكبد والجهاز الهضمي، لافتا إلى أن كبد المحلة سيكون أول مستشفى يضم هذا القسم بوزارة الصحة لما يتمتع به المستشفى من إمكانات وتجهيزات طبية وكوادر علمية وأطقم طبية ذات طابع خاص وكفاءه عالية.

مدير كبد المحلة:جراحات دقيقة ومتقدمة لأول مرة

وكشف مدير مستشفي الكبد عن إنجازات المستشفى في الفترة الأخيرة من جراحات دقيقة ومتقدمة تجري لاول مره فى المحافظة، متمنيا أن يكون الفريق الطبي عند حسن ظن المرضى وذويهم من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

وأوضح أن إنشاء هذا القسم يوفر على أهالي محافظات الدلتا الكثير من الوقت وينهي قوائم الانتظار الخاصة بعمليات جراحة الكبد والجهاز الهضمي ويقدم كل أنواع الجراحات الدقيقة والمتقدمة خلال الفترة المقبلة.