انتشال جثة طفل غرق ببحر شبين في المحلة الكبري

دفعت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، بقوات الإنقاذ النهري، لانتشال جثة طفل في العقد الأول من عمره، غرق في مياه ترعة بحر شبين بنطاق كوبري الرباط، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل جثة الطفل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

غرق طفل في مياه بحر شبين بالمحلة حال اللهو مع زملائه

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد حوام، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طفل طافية بنطاق ترعة مياه بحر شبين بدائرة القسم.

جهود أمنية لانتشال جثة الطفل الضحية

كما انتقلت القيادات الأمنية، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، لانتشال جثة طفل، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وأفادت التحريات الأمنية بمديرية أمن الغربية، التي أجراها الرائد علاء عمار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان، أن الطفل الذي يدعي «م.ن»، سقط من أعلى كوبري عزبة حمد، أثناء لهوه برفقه زملائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بإسفكسيا الغرق.

تشريح جثة طفل بالمحلة قبل دفنه

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلى ذويها.