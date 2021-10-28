لاعب المصري السابق: طموح الإدارة والجماهير تؤهل الفريق لتحقيق إنجاز

أكد حسام غويبة، لاعب النادي المصري ومنتخب مصر السابق، أن النادي المصرى يسعى بكل جد للصعود وتحقيق أفضل النتائج في مباريات الدوري الممتاز، بعد أن حصل النادي بجدارة على المركز الثاني والثالث فى الكونفدرالية السابقة، وهو ما يعتبر إنجازا للنادي الذي جاء ترتيبه بعد ناديّي الأهلى والزمالك.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، إن تميز المصري بدأ من خلال تعاقد مجلس إدارة النادي مع بعض اللاعبين الجدد خلقوا بصمة فى الكرة والدوري المصري، بينهم: «أحمد الشيخ وإسلام جمال وعمر مرعي»، فضلا عن «أحمد مسعود»، الذي تطور مستواه فى حراسة النادي المصري ومعه أحمد دعدور وعصام ثروت وأحمد حمودي، متمنيا تحقيق مراكز متقدمة والاستمرار في المنافسة بقوة.

وأوضح أن النادي المصري من ضمن الأندية الكبيرة التي اعتادت على التعاقد مع مدربين أجانب، مشيرا إلى أن اختيار «معين الشعباني»، المدرب التونسي، اختيار موفق بعد أن حقق الأخير إنجازات كثيرة بينها 9 بطولات.

معين الشعباني لديه خبرات تؤهله للفوز فى الكونفدرالية

ووأضح «حسام»، أن أول تجربة لمعين الشعباني خارج حدود تونس من خلال النادي المصري، ولديه خبرات وتاريخ يؤهله للفوز فى الكونفدرالية ويحقق نجاح كبير فى الدوري الممتاز.

مشيرا إلى أن حسام حسن كان أول تدريب له بالنادي المصري في عهد الراحل السيد متولي رئيس النادي الأسبق ولم يكن لديه أي خبرات سابقة في التدريب ونجح في أن يقود المصري إلى أعلى المستويات.

غويبة يدعوا المشجعين لتكوين رابطة ألف مشجع لدعم المصري

وطالب لاعب المصري السابق جماهير النادي بالترابط وتشجيع ناديه بتكوين ألف مشجع لحضور المباريات ويكون لهم السبق فى مؤازرة فرقتهم، مشيرا إلى أن جماهير المصري محترمة وواعية ولها باع طويل في دعم وتشجيع النادي المصري لسنوات طويلة فهم خير معين له.